مجلس الوزراء يوافق على إطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد الشعبي في المصارف الحكومية

2023/01/30 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، على إطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد الشعبي الذين لديهم ديون في المصارف الحكومية.وذكرت المديرية العامة لإعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان: ان “مجلس الوزراء وافق على إطفاء ديون شهداء الحشد الشعبي والجرحى الذين لديهم نسبة عجز … Readmore

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