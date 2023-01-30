علاوي يستقبل رئيس الجمهورية لبحث الأوضاع السياسية في البلاد وملف الخلافات الكردية

2023/01/30 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، الأوضاع السياسية في البلاد وملف الخلافات الكردية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، ان “علاوي استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء … Readmore

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