ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار داخل مسجد في بيشاور الباكستانية

2023/01/30 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤولون في قطاعي الأمن والصحة إن 32 شخصاً قتلوا من بينهم رجال شرطة، وأصيب أكثر من 145 آخرين إثر وقوع تفجير داخل مسجد في منطقة “بوليس لاينز” في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون أمنيون إن انتحارياً كان متواجداً في الصفوف الأولى خلال صلاة الظهر عندما فجر نفسه، مما أسفر عن مقتل وغصابة العشرات، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء “أ.ف.ب”.

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