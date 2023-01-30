الرئيس رشيد يؤكد ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية والمحافظة على طبيعتها

2023/01/30 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية والمحافظة على طبيعتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، المدير الممثل لليونسكو في العراق باولو فونتاني"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء، أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي".

واشار رشيد بحسب البيان إلى "ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات الدولية للاهتمام بالمناطق الأثرية وتطوير المرافق الملحقة بها مع المحافظة على طبيعتها الحضارية وعمقها التاريخي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار"، مبيناً "دور منظمة اليونسكو في تقديم الدعم للقطاع التربوي والتعليم"، لافتاً إلى "المكانة العلمية الرصينة للجامعات العراقية وعطائها الحافل بالعلم والمعرفة".

من جانبه، استعرض فونتاني "الخطط والبرامج التي أعدتها المنظمة لتأهيل المناطق الأثرية والتراثية"، مشيرا إلى "العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة لما يملكه العراق من أرث حضاري عميق".

وأكد أن "المنظمة تقوم حاليا بعدة مشاريع في البصرة وقلعة أربيل والموصل حيث تعتمد فيها على الكوادر والكفاءات العراقية"، موضحاً أن "المنظمة أقامت عدة دورات وورش في العديد من الجامعات العراقية لتطوير قدرات الطلبة".

تحرير: أ.ق

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