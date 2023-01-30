2023/01/30 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - أمنأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تصدر الأوامر الإدارية بتثبيت العقود على الملاك الدائم.

وأعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "عدداً من الأوامر الإدارية الخاصة بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات التابعة للوزارة".وجاءت الأوامر الإدارية بحسب البيان كالآتي:

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٩) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات والدوائر التابعة للوكالة الإدارية والمالية.- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٤) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي.- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٨) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة محافظة بغداد/الكرخ.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٥) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة فرقة التدخل السريع.- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٧) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية امن الافراد.- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٣) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى دائرة العلاقات والإعلام.- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٢) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية.- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٦) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر الأوامر الإدارية بتثبيت العقود على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر الأوامر الإدارية بتثبيت العقود على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).