لبنان.. الدعوة لإضراب عام الاسبوع المقبل

2023/01/30 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان

تنفيذ إضراب عام على كافة الأراضي

الاسبوع المقبل، يشارك به قطاع النقل

البري والمستشفيات الحكومية والمعلمون

ونقابات المهن الحرة.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشار

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