بكمين محكم.. شرطة كربلاء تلاحق أحد السراق وتلقي القبض عليه

2023/01/30 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

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اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن

اعتقال أحد السراق بكمين محكم في احد

احياء المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد أن استخبرت مفارز قسم

مكافحة الإجرام بحصول حادث سرقة

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