محافظ البنك المركزي يقدم خططا للسيطرة على ارتفاع الدولار

2023/01/30 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ البنك المركزي، علي العلاق،

اليوم الاثنين، خططاً للسيطرة على

ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق

العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول

لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في بيان

تلقته وكالة

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