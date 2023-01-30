تحذير أمريكي جديد من هجمات إرهابية في تركيا

2023/01/30 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

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إسطنبول – (رويترز)حذرت السفارة الأمريكية في تركيا رعاياها، الاثنين، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول، وذلك في ثاني تحذير من نوعه خلال أربعة أيام إثر وقائع حرق مصاحف في أوروبا.وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني محدث: إن «هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون» قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال.وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة رداً على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمارك.وحذرت تركيا مواطنيها السبت من «هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية» في الولايات المتحدة وأوروبا.

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