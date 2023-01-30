روسيا: لا محادثات مع أوكرانيا أو الغرب بعد تزويد كييف بدبابات

2023/01/30 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الاثنين، إنه ليس من المنطقي أن تجري روسيا محادثات مع أوكرانيا أو الدول الغربية التي «تحركها كالدُمى» بعد أن قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بدبابات.

وقال ريابكوف إن الغرب لم يطرح أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي الوقت ذاته، أكد ريابكوف إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما بشأن تبادل السجناء، مبيناً أنه ليس من المرجح أن ينتهي الأمر بتبادل يشمل جميع السجناء لدى الجانبين.

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