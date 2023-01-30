الكشف عن أكبر التهديدات المرضية المتربصة ببلدان العالم !

2023/01/30 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينته مرض "كوفيد" بعد، لكن العلماء

يخشون من أن الوباء القادم يتربص بالفعل

بالعالم في انتظار الانقضاض عليه.

وهنا تعد الأمراض الفتاكة مثل الإيبولا

ونيباه - التي تقتل ما يصل إلى 75% من

الأشخاص الذين ت

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