العراق يؤكد لبعثة الاتحاد الاوربي: ملف النازحين سيغلق خلال 6 أشهر

2023/01/30 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان الاتحاد الاوربي شريك اساسي للحكومة العراقية وتربطنا علاقات جيدة، وقوية، لافتا الى سعي الحكومة لتطوير العلاقة مع باقي الدول، جاء ذلك خلال استقباله مسؤول العمليات الانسانية للشرق الاوسط في الاتحاد الاوربي بحضور السفير الاوربي يوم الاثنين الموافق 30-1-2023.واوضح السيد الوزير ان الحكومة العراقية حريصة على انهاء ملف النازحين، واعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية خلال 6 اشهر، مشيرا الى جملة مشاكل تعيق هذا الملف منها مشاكل امنية لكون بعض المناطق غير آمنة تنشط فيها بعض العصابات الارهابية، فضلا عن وجود مخلفات حربية، ومشاكل اخرى اجتماعية، واقتصادية.

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