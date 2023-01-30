للتحقيق معه بأشراف السوداني.. نقل

2023/01/30 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن صدور اوامر عليا بنقل أخطر مطلوب في ديالى من كركوك الى بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن" أخطر مطلوب في ديالى الملقب احمد رومية لا يزال محتجزا في كركوك حتى الان بعد أسابيع على اعتقاله وفق المعلومات ".

وأضاف ان" نواب ومسؤولين تقدموا بطلبات الى مكتب رئيس الوزراء مجمد شياع السوداني والدوائر الأمنية ذات العلاقة بأن يكون التحقيق مع رومية من قبل لجنة عليا في بغداد بأشراف مباشر من قبل السوداني بسبب 3 ملفات حساسة أبرزها قائمة الاغتيالات وأسماء من تورطوا معه والكشف عن خفايا احداث الوقف ومناطق أخرى خلال السنوات الماضية".

وأشار المصدر الى ان "صدور أوامر عليا بنقل رومية الى بغداد للتحقيق معه في التهم الموجهة له"، لافتا الى ان "5 من المرتبطين بشبكته تم الإطاحة بهم في الأسابيع الثلاثة الماضية بعمليات جرت في ابي صيدا والمقدادية من قبل قوات نخبة".

وفي 26 من كانون الأول الماضي، اعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال أحمد رومية، في محافظة كركوك وهو اخطر مجرم في ديالى والملقب جبل شيخ الجبل، ومتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى .

وفي غضون ذلك؛ أكد اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان أنه "بإشراف وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباري وعملية استدراج معدّة بإحكام، تمكّن جهاز الأمن الوطني بإسناد من قوة مشتركة، من إلقاء القبض على المجرم المدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية)"، لافتا إلى ان رومية "من المطلوبين للقضاء".

وبحسب المعلومات فإن رومية متهم بتنفيذ أكثر من 40 عملية خطف وقتل، وكان هارباً ومتواريا منذ عام 2016.

ويعد من العناصر الخطرة جداً واهميته تكمن في كونه يقود مجموعة من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة وقيادته لمجموعة ما يسمى (لواء فرسان امارة ربيعة) الذي تشكل بالشهر الثامن من العام الحالي بحجة الدفاع عن قبيلة ربيعة في ناحية ابو صيدا.

وكان رومية ووفقا لما تحصلت عليه (بغداد اليوم) من معلومات، فإنه كان سببا رئيسيا في النزاع العشائري الذي دار في ناحية ابو صيدا بعد مقتل مدير الناحية (حارث الربيعي) بتاريخ رئيسي 24 / 10 / 2019 لقيامه في التاريخ نفسه بقتل رئيس المجلس البلدي في ناحية ابي صيدا الشيخ (سعد الصريوي) مع نجله واثنين اخرين مما فجر نزاع عشائري داخل الناحية بين عشيرة (ربيعة) من جهة وعشائر (الحميرات وصريوات وشمر) من جهة أخرى، بالإضافة إلى اشتراكه في عمليات قتل على أساس طائفي استهدفت مواطنين في قضاء المقدادية.

وتحمل الجهات الامنية المتهم (أحمد رومية) مسؤولية مقتل المقدم (سرمد جامل عباس العتبي) بتاريخ 26 / 9 / 2021 آمر السرية الثانية في فوج طوارئ ديالى التاسع والمنتسب (تحرير محمود عبد) أثناء استهدافهم بإحدى السيطرات في حي المهندسين بقضاء المقدادية.

ومتهم بالمشاركة في اغتيال احد منتسبي جهاز الأمن الوطني من سكنة ناحية ابي صيدا الشهيد (غزوان الشمري) في شهر حزيران من عام 2018، فضلا عن تورطه بقتل رئيس المجلس البلدي في ناحية ابي صيدا الشيخ (سعد الصريوي) مع نجله واثنين اخرين بتاريخ 2019/10/24 بعد الأحداث التي تلت مقتل حارث الربيعي.

وتوجه اصابع الاتهام لرومية بقتل المواطن (علوان عباس حميد دويج التميمي ) بتاريخ 6 / 11 / 2022 الذي على اثرها قامت افراد من عائلته وعشيرته بقطع الطريق والاعتصام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للتحقيق معه بأشراف السوداني.. نقل "رومية" المتهم بأكثر من 100 جريمة قتل الى بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للتحقيق معه بأشراف السوداني.. نقل "رومية" المتهم بأكثر من 100 جريمة قتل الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).