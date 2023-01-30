2023/01/30 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بتعيين الفريق الركن جميل الشمري رئيساً لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "رسمياً تم تعيين الفريق الركن جميل الشمري رئيساً لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا".

وفي وقت سابق، وافق القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على تكليف الفريق (مدفعية) الركن سعد مزهر محسن العلاق بمهام منصب معاون رئيس اركان الجيش للإدارة.

وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 27 الشهر الجاري، وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وافق على نقل الفريق اول مشاة الركن محمد حميد كاظم ناصر من منصب معاون رئيس اركان الجيش للإدارة ونقله الى امانة السر العام حسب التنسيب".

كما وافق السوداني على نقل الفريق مدفعية الركن سعد مزهر محسن العلاق من منصب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وكلف بمهام منصب معاون رئيس اركان الجيش للإدارة.

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