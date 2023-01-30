بعد فشل الحكومة و السلطات العراقية، امريكا تدفع 39 عائلة ايزيدية الى العودة الى مناطقهم

2023/01/30 | 15:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك ثمانٍ سنوات و يعيش الأيزيدية تحت الخيم في مخيمات اقليم كردستان العراق دون تحرك حكومي لإنقاذهم من معاناة النزوح و غزارة الآلام رغم مطالباتهم بتوفير سبل العودة الا ان الحكومة اختارت الكتمان.و اعلنت حكومة إقليم كردستان ان عدد النازحين الايزيديين الذين عادوا إلى مناطقهم بلغ 150 الف شخص و عدد النازحين …

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