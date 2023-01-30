منظمة فريدة العالمية تساعد في تعزيز الوصول إلى العدالة والتعويضات

2023/01/30 | 15:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خالد قاسم – نازلين خضر في محافظة دهوك وبالقرب من المكان الذي لا يزال فيه معظم الناجين الإيزيديين من أسر داعش وضحايا الإبادة الجماعية يعيشون في مخيمات النزوح ، تعقد منظمة فريدة العالمية جلسات حوارية حول قانون الناجيات الأيزيديات (قانون رقم 8).من 2021).يفتقر العديد من الناجين المؤهلين للحصول على تعويضات …

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