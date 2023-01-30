الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية

2023/01/30 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تتقدم القوات الروسية قرب مدينة فوغليدار مركز المعارك الجديد على الجبهة...

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