2023/01/30 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 يناير، 2023 بغداد/المسلة: خاطبت وزيرة المالية طيف سامي، الاثنين، 30 كانون الثاني، 2023، رئيس...

ظهرت المقالة مخاطبات رسمية لإطلاق القروض العقارية للمواطنين أولاً على المسلة.

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