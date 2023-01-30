2023/01/30 | 16:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باكستان: 32 قتيلا و147 جريحا إثر تفجير انتحاري في مسجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/30 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان: 32 قتيلا و147 جريحا إثر تفجير انتحاري في مسجد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان: 32 قتيلا و147 جريحا إثر تفجير انتحاري في مسجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).