2023/01/30 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الأمريكية في ولاية نيوجيرسي إن رجلا ألقى زجاجة حارقة على كنيس يهودي بنيوجيرسي في محاولة لإشعال النيران صباح الأحد.وقالت شرطة بلومفيلد في بيان صحفي إن المشتبه به أشعل زجاجة حارقة وألقى بها على الباب الأمامي لمعبد نير تاميد حوالي الساعة الثالثة صباحًا وهرب من مكان الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. إلقاء "زجاجة حارقة" على كنيس في أمريكا.. والشرطة تبحث عن المنفذ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. إلقاء "زجاجة حارقة" على كنيس في أمريكا.. والشرطة تبحث عن المنفذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).