1350 ام 1640 ؟ المالية النيابية تتحدث بشأن انباء تغيير سعر الصرف في الموازنة

2023/01/30 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة المالية في البرلمان

العراقي، اليوم الاثنين، وجود نية

لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض

سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023

اقل من السعر المثبت بـ(1450).

وقال عضو اللجنة معين الكاظ

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