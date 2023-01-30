فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تبقي على حالة طوارئ قصوى

2023/01/30 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت منظمة الصحة العالمية، الاثنين،

الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال

وباء كورونا، بعد ثلاث سنوات على إعلان

المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد

عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة

تيدروس أدهانوم غ

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