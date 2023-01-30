الاتصالات تنشر قائمة بأسعار اشتراكات خدمة الإنترنت

2023/01/30 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، قائمة بأسعار اشتراكات خدمة الإنترنت.

وقالت الوزارة في بيان، إن “أسعار الاشتراكات للانترنت ثابتة ولايوجد أي تغيير عليها”.

واضافت ان “الأسعار موضحة في الجدول أدناه:

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