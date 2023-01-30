المرور العامة تنفي تسقيط المركبات القديمة إجبارياً

2023/01/30 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية المرور العامة ، الاثنين، تسقيط المركبات القديمة بشكل اجباري.

وقالت المديرية في بيان “تنفي مديرية المرور العامة ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجباريً”.

واضافت أن “هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة”، داعية المواطنين “اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الاخبار الكاذبة”.

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