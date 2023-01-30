2023/01/30 | 16:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات تصدر قائمة بأسعار اشتراكات خدمة الإنترنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/30 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تصدر قائمة بأسعار اشتراكات خدمة الإنترنت) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تصدر قائمة بأسعار اشتراكات خدمة الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).