2023/01/30 | 16:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب ناهدة الدايني رئيساً للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/30 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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