2023/01/30 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hpbf-qTZRnw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع العراقية تحقق بتنقل جنود سيرا على الأقدام | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع العراقية تحقق بتنقل جنود سيرا على الأقدام | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).