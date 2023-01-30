التربية تعلن إعادة افتتاح المدرسة العراقية في باريس

2023/01/30 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين، إعادة إفتتاح المدرسة العراقية في باريس بعد توقف دام لأكثر من سنتين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مراسيم الافتتاح جرت بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي ومدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي ومدير الشؤون القانونية خلدون هاشم ومدير الرقابة والتدقيق حيدر عصام".

وقال القيسي بحسب البيان، إنه "بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومتابعته للمدارس العراقية في الخارج افتتحنا هذا الصرح التربوي الذي يُعد صرحاً علمياً وثقافياً بخدم أبناء الجالية العراقية والعربية وهي أحدى المدارس المثمرة على مستوى أوربا منذ تأسيسها عام ١٩٧٣".

وأضاف أنه "بذلنا جهوداً كبيرة في المتابعة الإدارية لتنظيم عمل المدرسة وحلحلة الازمات المتراكمة والمشاكل بالغة التعقيد بين الجمهورية العراقية والحكومة الفرنسية مختتماً زيارته بإجتماع مع الكادر التدريسي حثهم فيه على بذل اقصى الجهود للحفاظ على هذا الصرح الذي يحمل اسم الوطن في بلدٍ يهتم بتنوع الثقافي والعلمي."

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