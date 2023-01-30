المرور تنفي تسقيط المركبات القديمة إجبارياً

2023/01/30 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تسقيط المركبات القديمة إجبارياً.

وقال إعلام مديرية المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخيرة تنفي ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجباريًا "، مؤكدا أن "هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".

ودعا "المواطنين اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الاخبار الكاذبة".

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده نية المرور العامة بتسقيط المركبات القديمة إجبارياً في العراق.

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