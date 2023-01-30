2023/01/30 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MZkmyMzeTTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل سياسي داوود الحلفي: السوداني لا يمتلك القرار السياسي اللازم بما يتناسب مع الوضع العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل سياسي داوود الحلفي: السوداني لا يمتلك القرار السياسي اللازم بما يتناسب مع الوضع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).