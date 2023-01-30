لجنة الصحة والبيئة تنتخب ماجد خلف حمو شنكالي رئيساً لها

2023/01/30 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور رئاسة المجلس لجنة الصحة والبيئة تنتخب النائب ماجد خلف حمو شنكالي رئيساً النائب سهام الموسوي نائباً اول النائب مقدام الجميلي نائب ثاني

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