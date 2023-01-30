2023/01/30 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرحت المفوضية الأوروبية،اليوم الاثنين،بأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، فجر الأحد.وأكد ممثل إدارة الشؤون الخارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يعلق على حادثة استهداف مستودع الذخيرة في أصفهان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعلق على حادثة استهداف مستودع الذخيرة في أصفهان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعلق على حادثة استهداف مستودع الذخيرة في أصفهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).