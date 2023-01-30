الحشد الشعبي يُطيح بـ”داعشي” في الانبار

2023/01/30 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، القبض على داعشي في الانبار.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” قوة من استخبارات اللواء 27 بالحشد، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر […]

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