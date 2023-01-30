2023/01/30 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - وزير النفط يعلن رفع الطاقة التكريرية لمصفى صلاح الدين (1و2) إلى 115 ألف برميل يومياًيتبع ..





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