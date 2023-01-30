انتخاب ماجد خلف حمو رئيساً للجنة الصحة والبيئة

2023/01/30 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انتخبت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الاثنين، اعضاء رئاسة اللجنة، في سياق استكمال انتخاب رئاسات اللجان النيابية.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلتقته "بغداد اليوم"، إنه "بحضور رئاسة المجلس، انتخبت لجنة الصحة والبيئة النائب ماجد خلف حمو شنكالي رئيساً ، والنائب سهام الموسوي نائباً اولا، والنائب مقدام الجميلي نائبا ثانيا".

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