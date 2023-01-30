2023/01/30 | 17:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الاثنين، إنه ليس من المنطقي أن تجري روسيا محادثات مع أوكرانيا أو الدول الغربية التي «تحركها كالدُمى» بعد أن قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بدبابات.وقال ريابكوف إن الغرب لم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: لا محادثات مع اوكرانيا بعد قرار تزويدهم بالدبابات الغربية والامريكية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: لا محادثات مع اوكرانيا بعد قرار تزويدهم بالدبابات الغربية والامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).