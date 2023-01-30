محافظ البنك المركزي يقدم خططاً للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار

2023/01/30 | 17:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين، خططاً للسيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان: ان “محسن المندلاوي استقبل محافظ البنك المركزي، علي العلاق”، مبينا أن “المندلاوي أكد ضرورة عودة … Readmore

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