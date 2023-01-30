الدينار العراقي يسجل ادنى مستوياته.. مع اغلاق البورصة ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار

2023/01/30 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدينار العراقي ادنى مستوى له منذ

نحو عقدين، اليوم الاثنين، حيث ارتفعت

أسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، مع إقفال البورصة الرئيسية في

بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح ا

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