2023/01/30 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uZltX7ErCxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم الدراجي يتهرب من الاجابة .. والحقيقة صادمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم الدراجي يتهرب من الاجابة .. والحقيقة صادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).