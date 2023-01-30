2023/01/30 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WQq1YgWOrI8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يحذر من الـ 25 ألف المزورة.. ومجلس تحقيقي بحق ضباط | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن يحذر من الـ 25 ألف المزورة.. ومجلس تحقيقي بحق ضباط | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).