الإعداد الروحي.. تنمية العمل الصالح للجانب الروحي ـ الجزء الثاني عشر

2023/01/30 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: شيخ محمود الحلي الخفاجي

- تنمية العمل الصالح للجانب الروحي:

أهم محورية عقائدية لنيل الكمالات

المعنوية بعد المعرفة هو العمل الصالح،

والذي يجذر في نفس الإنسان قيمة الإيمان

وتقويته فيها، فيحتاج ال

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