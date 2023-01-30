الإعداد الروحي.. الخط التصاعدي للإيمان بين شطرين ـ الجزء الحادي عشر

2023/01/30 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

كما عرفنا سابقاً أن الايمان يتشكل من

أضلاع ثلاث وهما: الإعتقاد القلبي وعمل

الجوارح وعمل بالأركان، ويمكن ضم الأول

والثاني إلى بعضهما ليصبحا أحادياً

الحقيقة لاشتراكهما ف

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