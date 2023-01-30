من قنبورة التاتا الى دشبول الجكسارة !

2023/01/30 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

من منا لم يسمع بالتاتا التي هي من

مخلفات غزو الكويت، ومن منا لم تسنح له

فرصة الجلوس على قنبورة محركها ولم

تلسعه حرارته، او يصيبه صداع وضجيج

زحامها وفتح ابوابها في اكثر ايام الصيف

قسا

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