2023/01/30 | 18:40 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المندلاوي يؤكد ضرورة عودة الاستقرار إلى الأسواق قريباويوجه بمتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fHQpezNdej4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المندلاوي يؤكد ضرورة عودة الاستقرار إلى الأسواق قريباويوجه بمتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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