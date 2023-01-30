قيادي في الاطار: اسرائيل وراء تزوير الدينار العراقي لمنعه من التجارة العالمية - عاجل

2023/01/30 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاثنين، ان اسرائيل متورطة ومافيات محلية متورطة بتزوير عملة الدينار العراقي، والهدف ضرب الدينار لمنع العراق من اعتماده كعملة للتجارة العالمية بدلا من الدولار.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تزوير العملات المحلية والاجنبية في العراق جرائم تمتد لسنوات طويلة، ومتورطة فها مافيات دولية واخرى محلية"، مبينا ان "الاجهزة الامنية نجحت في تفكيك عشرات الشبكات خلال السنوات الماضية".

واضاف، أن "الخطورة في الآونة الاخيرة تكمن باحترافية تزوير العملة فئة 25 الف دينار عراقي، حيث كان كشفها صعب ويحتاج الى جهد مضاعف"، مؤكدا بأن "اسرائيل متورطة بالامر وتم نقل شحنة التزوير الى قبرص قبل نقلها بطريقة ما الى الداخل".

وشدد على "ضرورة التحقيق العاجل من اجل الاستدلال على هوية الشبكات والمافيات التي تريد تسويق هذا الاموال المزورة".

واشار الى ان "ظهور العملة المزورة التي يصعب كشفها بالنسبة للبسطاء لم يأتي من فراغ بل هو محاولة متورطة بها جهات متعددة لاجهاض محاولة بغداد اللجوء الى اعتماد الدينار في التبادل التجاري مع دول الجوار بعيدا عن الدولار"، مؤكدا بأن "التزوير هي محاولة ضرب مصداقية وموثوقية الدينار والابقاء على الدولار كعملة وحيدة للتبادل".

واشار الى "ضرورة الانتباه لخطورة مايحدث في ظل وجود جهات دولية تسعى لخلق فوضى في داخل الاقتصاد الوطني بمسارات متعددة والتزوير احدى ادواته".

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