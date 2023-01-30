انتخاب احمد سليم الكناني رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة

2023/01/30 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انتخبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الاثنين، اعضاء رئاسة اللجنة، في سياق استكمال انتخاب رئاسات اللجان النيابية.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بحضور رئاسة المجلس، انتخبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة احمد سليم الكناني رئيساً، والنائب طه ياسين المجمعي نائباً اولا، والنائب ياسر الحسيني نائبا ثانيا".

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