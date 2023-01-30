ناحية قره تبه تتحدث عن تصفير ملف النازحين ومستحقاتهم المالية

2023/01/30 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية ناحية قره تبه في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، ان وزارة الهجرة والمهجرين ستغلق ملف النزوح في الناحية خلال ايام.

وقال مدير الناحية التابعة لقضاء خانقين "١٠٠كم شمال شرق ديالى"، وصفي التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عوائل غادرت الناحية وعادت إليها من سكانها الأصليين والبعض سكن بها في أثناء فترة النزوح وترك محافظته في صلاح الدين او غيرها".

واشار الى ان "الهجرة بدأت بتسوية ملف تلك العوائل لمعرفة رغبتهم بالرجوع لمحافظاتهم السابقة او الاستقرار النهائي في قرة تبه"، مشيرا الى ان "ملف تسوية التعويضات لمهجري الناحية يجري العمل عليه مع الهجرة".

وأكد أن "بعض المهجرين استلم منحا مالية في وقت سابق، الا ان اغلب العوائل لم تستلم كون الهجرة تتعذر بسبب التخصيصات المالية"، مبينا ان "حقوق المواطنين لن تضيع لدى الحكومة والعمل جاري لمتابعة الملف لغرض استلام المواطنين لاستحقاقاتهم".

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