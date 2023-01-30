2023/01/30 | 18:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tiPXgL3mWts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف ينظر القانون العراقي للتوقيع على بياض؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف ينظر القانون العراقي للتوقيع على بياض؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).