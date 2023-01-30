2023/01/30 | 18:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JTjFKY58mnM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملة مزوة تنتشر في الاسواق المحلية ومطالبات بالحد منها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملة مزوة تنتشر في الاسواق المحلية ومطالبات بالحد منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).