2023/01/30 | 19:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عبد الأمير الماجدي نرى ان مؤشر البوصلة العراقية يتغير بين لحظة...

ظهرت المقالة بوصلة الاحزاب ستتفجر أولاً على المسلة.

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